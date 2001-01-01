Футбол
Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:47
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к 9 годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая к 9 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.
Обновлено в 14:40
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено в 12:27
Космос
Астероид Веста происходит от космического столкновения
Тщательное картографирование Весты миссией NASA Dawn показало, что кора на Южном полюсе Весты необычно толстая.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club
Обновлено в 13:55
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Авто
АвтоВАЗ сегодня возобновит производство
Обновлено в 01:23
Культура
Калмыцкие артисты участвуют в международном фестивале
Обновлено в 11:16
Экономика
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.
Обновлено в 08:57
Происшествия
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Политика
Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено в 14:05
Театры
Уволен директор Волковского театра. Худрук уходит сам
Как стало известно, театр покидает и художественный руководитель Евгений Марчелли.
Обновлено в 08:24
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Торонто»
В матче регулярно чемпионата высшего футбольного дивизиона США (MLS) встретились "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Торонто", сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество
В России упрощен порядок нотариального ведения наследственных дел
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел - нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя, говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00