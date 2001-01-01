Футбол
Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:47
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия
Помощник полпреда арестован за госизмену
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Балконы на трех этажах загорелись в жилом доме в Екатеринбурге
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:02
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Политика
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Культура
Журналист нашел архивное видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи
Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Хоккей
«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном
Обновлено в 13:11
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов встретился с послом США Хантсманом
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом.
Обновлено в 05:50
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа
Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54