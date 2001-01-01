Футбол

Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:47

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
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Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Sports.ru13:31

Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией»

Евро-футбол.ру13:26

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Sportbox.RU13:16

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Матч ТВ13:16

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Soccer.ru13:05

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Спорт-Экспресс12:47
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия

Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Балконы на трех этажах загорелись в жилом доме в Екатеринбурге

Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:02
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Политика

Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР

Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Культура

Журналист нашел архивное видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи

Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество

Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Хоккей

«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном

Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Тетушка принца Гарри отказалась прийти на крестины племянника

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Начальник штаба ВМС США изложил взгляд на элементы сдерживания

Обновлено в 09:17
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов встретился с послом США Хантсманом

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом.
Обновлено в 05:50
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа

Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
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Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
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