Футбол

Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс вчера в 12:47

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
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Источник: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Чемпионатвчера в 15:33

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Матч ТВвчера в 13:16

Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией»

Евро-футбол.рувчера в 13:26

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Sportbox.RUвчера в 13:16

Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Sports.ruвчера в 13:31

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Soccer.ruвчера в 13:05

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Спорт-Экспрессвчера в 12:47
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Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Технологии

Эмиссия Ethereum будет снижена в 10 раз

Исследователь Ethereum Foundation Джастин Дрейк предположил, что эмиссия Ethereum может быть снижена в 10 раз к марту 2021 года.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Перевернувшийся в Черном море катер шел с пятикратным перегрузом

Обновлено в 04:45
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Энергетика

«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Родителей избитой в Ингушетии девочки допрашивают следователи

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Кино

Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу

Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Экономика

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Музыка

Лещенко считает, что Нидерландам невыгодно проводить «Евровидение-2020»

Известный певец Лев Лещенко считает, что Нидерландам в экономическом плане просто невыгодно проведение "Евровидения-2020".
Обновлено вчера в 11:24
Баскетбол

Форвард «Милуоки» перебрался в «Барселону»

Испанский форвард Никола Миротич стал игроком «Барселоны».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Авто

В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка

Обновлено в 01:01
Политика

«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
Обновлено в 03:34
Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Политика

В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Стал известен пол ребенка бывшей жены Андрея Урганта

Обновлено в 05:00
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
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Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
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