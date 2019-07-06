Футбол
Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс вчера в 12:47
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Политика
Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов
По словам экс-канцлера, Трамп "пытается указывать даже друзьям и союзникам, что им делать и чего не делать в политическом и экономическом плане".
Обновлено в 06:02
Здоровье
Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад
В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной
Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Авто
Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Ювентус» включился в борьбу за Лукаку
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий
Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж.
Обновлено вчера в 06:10