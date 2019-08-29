Футбол
Bookmaker-ratings.ruЛевандовски подписал новый контракт с «Баварией»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски останется в немецком клубе. 31-летний футболист поставил подпись под новым соглашением с мюнхенцами. По информации официального сайта «Баварии», обновленный договор с поляком рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером парламента Украины.
BFM.ru 09:11
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи
Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Футбол
«Оренбург» может приобрести голкипера белорусского «Шахтера»
По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
Матч ТВ 09:33
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Кино
Михаил Ефремов появился в новом трейлере «Ангелов Чарли»
Наша версия 10:25
Политика
Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС 08:54
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась редким фото с красавицей-мамой
Недавно женщинам удалось вместе поужинать. Фото этого вечера Ирина и поделилась в соцсети.
Летидор 04:45
Политика
На Украине назначили премьер-министра
Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
РИА Новости 10:44
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 00:47
Футбол
«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником
Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке.
Советский спорт 08:24
Общество
Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель Alibaba Group Джек Ма считает, что в будущем люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
RT на русском 08:02