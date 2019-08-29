Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЛевандовски подписал новый контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски останется в немецком клубе. 31-летний футболист поставил подпись под новым соглашением с мюнхенцами. По информации официального сайта «Баварии», обновленный договор с поляком рассчитан до 30 июня 2023 года.
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