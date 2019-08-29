Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски продлил контракт с «Баварией»
Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», информирует официальный сайт мюнхенцев. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. 31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года.
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Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
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Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
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Microsoft HoloLens 2 поступят в продажу в сентябре
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Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
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Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
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Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
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Два года назад "Барселона" получила за Неймара 222 миллиона евро за переход игрока в "ПСЖ".
Российская газета 00:20
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Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
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Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика
Украинский суд освободил Вышинского
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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Экономика
Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости 11:46
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
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