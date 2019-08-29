Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски продлил контракт с «Баварией»
Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», информирует официальный сайт мюнхенцев. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. 31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года.
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