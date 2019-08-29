Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски продлил контракт с «Баварией»
Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», информирует официальный сайт мюнхенцев. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. 31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза 14:45
Футбол
Полузащитник Мак может уйти из «Зенита»
Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд.
Gazeta.SPb 12:23
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы
Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
Lenta.ru 11:20
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании утвердила новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
Российская газета 14:49
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Политика
Индия заплатила РФ аванс за С-400
Политика Сегодня 03:23
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
Sportbox.RU 14:57
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Здоровье
Употребление чая снижает риск смерти от различных заболеваний
«Употребление чая снижало риск смерти от различных болезней, и особенно это было заметно у курильщиков или людей, бросивших курить», - рассказали научные специалисты.
MedikForum.ru 14:03
Гаджеты
Microsoft опубликовала спецификацию exFAT и одобрила её поддержку в Linux
В прошлом месяце Microsoft неожиданно вернулась к обсуждению возможности поддержки файловой системы exFAT в ядре Linux после того, как один из разработчиков ядра, Валдис Клетниекс (Valdis Klētnieks), предложил необходимый патч.
3DNews 15:12
Политика
Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги
По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.
РБК 11:15
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Наука
Обнаружен древнейший образец ДНК паразитического червя
МедиаПоток 11:47
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском 11:58