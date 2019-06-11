Футбол
Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную ПольшиСпорт-Экспресс вчера в 14:54
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Гжегож Крыховяк
|26′
Кшиштоф Пионтек
|35′
|40′
Эран Захави
|45′+2′
Бибрас Натхо
Роберт Левандовски
|56′
|57′
Бирам Кайяль
Йонатан Коэн
Камиль Гросицки
|59′
|72′
Манор Соломон
Диа Саба
Кшиштоф Пионтек
Аркадиуш Милик
|73′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
|75′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
|77′
|82′
Нир Битон
Хатем Абд Эльхамед
Дамиан Кондзер
|84′
Польша
Расстановка 4‑4‑2
22
Фабианьский
16
Кендзера
5
Беднарек
15
Глик
18
Берешиньски
20
Зелиньски
6
Гуральски
10
Крыховяк
17
Кондзер
7
Милик
9
Левандовски
1
Харуш
2
Даса
17
Таа
12
Йеини
20
Бен Харуш
22
Абд Эльхамед
6
Натхо
10
Саба
16
Коэн
15
Перец
7
Захави
Израиль
Расстановка 4‑5‑1
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля. Для нападающего эта игра стала 106-й в составе национальной команды.
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Спорт-Экспрессвчера в 16:44
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