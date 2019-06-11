Футбол

Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную ПольшиСпорт-Экспресс вчера в 14:54

Польша — Израиль
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Гжегож Крыховяк
26′
Кшиштоф Пионтек
35′
40′
Эран Захави
45′+2′
Бибрас Натхо
Роберт Левандовски
56′
57′
Бирам Кайяль
Йонатан Коэн
Камиль Гросицки
59′
72′
Манор Соломон
Диа Саба
Кшиштоф Пионтек
Аркадиуш Милик
73′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
75′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
77′
82′
Нир Битон
Хатем Абд Эльхамед
Дамиан Кондзер
84′
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля. Для нападающего эта игра стала 106-й в составе национальной команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Левандовски повторил рекорд Блашчиковского по матчам за сборную Польши

Sports.ruвчера в 22:05

Левандовски повторил рекорд по количеству игр за сборную Польши

Газета.Ruвчера в 17:30

Левандовски повторил рекорд сборной Польши

Советский спортвчера в 15:19

Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную Польши

Матч ТВвчера в 16:37

Австрия при судействе Еськова разгромила Македонию, Польша с Крыховяком забила 4 гола Израилю с Натхо

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши

Чемпионатвчера в 15:42

Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши

Sport24.ruвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия

Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова

Обновлено в 04:35
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Политика

Зеленский записал обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Технологии

Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:44
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме

Крупный пожар на пилораме в городском округе Королев Московской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Обновлено в 02:04
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Авто

Семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Боковые подушки безопасности кроссовера GLB предназначены для защиты пассажиров третьего ряда, и Mercedes-Benz отмечает, что здесь даже есть точки крепления для детских сидений.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска

Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Политика

В Кремле прокомментировали дело Голунова

Кремль следит за делом журналиста-расследования.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Челябинской области школьника подозревают в сексуальном насилии

В следственном управлении СКР по Челябинской области сайту "Челябинск Сегодня" подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 02:44
Политика

Омелян спрогнозировал Зеленскому будущее бандеровца

Ранее Омелян заявил, что переговоры с Россией о возобновлении авиасообщения между Украиной и Россией станут возможными только после возвращения Крымского полуострова и Донбасса в состав Украины.
Обновлено в 03:08
Кино

Как прошла церемония открытия юбилейного, 30-го «Кинотавра»

Константин Хабенский на открытии 30-го «Кинотавра» поддержал «неудобного журналиста»
Обновлено вчера в 12:29
Общество

В Германии назвали самые красивые русские имена

Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Общество

Беспилотные автомобили предложили протестировать на дорогах Кубани

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Яндекс» планирует разрабатывать в Сочи беспилотные автомобили.
Обновлено в 03:08
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное