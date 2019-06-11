Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную ПольшиСпорт-Экспресс вчера в 14:54

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля. Для нападающего эта игра стала 106-й в составе национальной команды.

Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную Польши

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