Футбол

Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»
Советский спорт
09:22

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее.
Советский спорт09:22

Подробнее о событии

Игрок «Баварии» Левандовски рассказал о планах на будущее

Газета.Ru11:25

Роберт Левандовский: «У меня есть возможность закончить карьеру в „Баварии“»

Матч ТВ09:46

Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»

Советский спорт09:22

Левандовски намерен завершить карьеру в «Баварии»

Чемпионат09:13

Роберт Левандовски: «Думаю о том, чтобы закончить карьеру в „Баварии“»

Спорт-Экспресс09:13

Левандовский намерен завершить карьеру в «Баварии»

РИА Новости08:50

Роберт Левандовски: «Могу представить, что завершу свою карьеру в „Баварии“»

Sports.ru10:55
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Футбол

«Вест Хэм» подписал контракт с Насри

Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" объявил о переходе французского полузащитника Самира Насри, который ранее был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:15
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Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
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ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено в 09:38
Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Обновлено в 11:37
Футбол

Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Футболисты сборной России Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:35
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«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
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Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

Обновлено в 05:59
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Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе

Обновлено в 11:57
Футбол

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено в 14:43
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол

«Дженоа» не станет продавать Пёнтека в зимнее трансферное окно

Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим Криштофом Пёнтеком в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 16:27
Футбол

Гарри Кейн: «Я хочу оставаться на высшем уровне»

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет на третьем месте и отстает от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.
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Погба сыграл с «Борнмутом» со специальной повязкой в знак поддержки Кулибали

В матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (4:1) Погба отыграл встречу со специальной повязкой на руке, на которую был нанесён слоган "Нет расизму".
Обновлено в 10:15
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Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
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