Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Происшествия Происшествия МЧС прекратило работы в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания Спасатели прекратят работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания.

Политика Политика Шоумен Зеленский объявил о решении бороться за пост президента Украины

Происшествия Происшествия Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

Хоккей Хоккей Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.

Экономика Экономика Ставка НДС выросла до 20 процентов Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.

Политика Политика Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.

Экономика Экономика В России заработало новое пенсионное законодательство Например, человек, который должен по новому пенсионному возрасту выйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это на полгода раньше - в июле 2019 года.

Политика Политика Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Хоккей Хоккей Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара» Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Хоккей Хоккей Брагин рассказал о симуляциях канадской сборной в матче с Россией

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Хоккей Хоккей Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.

Культура Культура В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева — отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.

Происшествия Происшествия В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.

Общество Общество Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».

Армия и оружие Армия и оружие NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

Происшествия Происшествия В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.

Политика Политика Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына.

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Экономика Экономика МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января Со вторника, 1 января, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11280 рублей.

Происшествия Происшествия Семьям погибших в Магнитогорске выделят по 25 тысяч рублей на похороны Губернатор распорядился системно организовать работу по захоронению Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске дополнительно получат по 25 тысяч рублей на организацию похорон, сообщили власти Челябинской области.

Происшествия Происшествия Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.