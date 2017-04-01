Футбол
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее.
Советский спортвчера в 09:22
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
МЧС прекратило работы в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания
Спасатели прекратят работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания.
Обновлено в 02:16
Политика
Шоумен Зеленский объявил о решении бороться за пост президента Украины
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Экономика
Ставка НДС выросла до 20 процентов
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
Обновлено в 02:31
Экономика
В России заработало новое пенсионное законодательство
Например, человек, который должен по новому пенсионному возрасту выйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это на полгода раньше - в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 22:19
Хоккей
Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»
Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей
Брагин рассказал о симуляциях канадской сборной в матче с Россией
Обновлено в 00:21
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей
Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею
Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.
Обновлено в 04:22
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева
Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева — отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем
Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом
Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января
Со вторника, 1 января, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11280 рублей.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Семьям погибших в Магнитогорске выделят по 25 тысяч рублей на похороны
Губернатор распорядился системно организовать работу по захоронению Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске дополнительно получат по 25 тысяч рублей на организацию похорон, сообщили власти Челябинской области.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции
Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе
Самолет продолжил полет в Москву.
Обновлено в 03:06