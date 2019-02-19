Левандовски о ничьей с «Ливерпулем»: «Надеюсь, дома сыграем получше»Sports.ru 17:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Левандовски о ничьей с «Ливерпулем»: «Надеюсь, дома сыграем получше»

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