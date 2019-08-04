Футбол

Левандовски: «„Баварии“ требуется больше сильных игроков»Евро-футбол.ру 06:35

После поражения от дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заявил о необходимость усиления состава.
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Левандовски: «„Баварии“ требуется больше сильных игроков»

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