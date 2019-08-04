Футбол
Левандовски: «„Баварии“ требуется больше сильных игроков»Евро-футбол.ру 06:35
После поражения от дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заявил о необходимость усиления состава.
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Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Обновлено в 07:10
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Общество
Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов
Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов.
Обновлено в 07:02
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Кино
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В сирийском городе Эль-Хасака произошёл взрыв
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Авто
В Сети показали гибридный УАЗ-2970
В реальных условиях УАЗ-2970 показал себя не эффективно, но при замене гибридной начинки на классический ДВС, вполне мог поступить на службу в армию.
Обновлено в 02:50
Общество
Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин в пяттницу, 2 августа, подписал закон о повышении детских пособий.
Обновлено 02 августа в 21:34
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Политика
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 03:28
Происшествия
Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка
В Иркутской области в результате паводка, начавшегося после сильных дождей в конце июня, пострадали 42,6 тыс. жителей региона, заявил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 05:58
Кино
По мотивам мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Новый сериал вновь расскажет о приключениях фей Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Xiaomi появилась в результате ошибки руководства Meizu
Инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл историю появления китайской компании Xiaomi – её основатель Лей Цзюню предложил главе Meizu Джеку Вонгу совместно управлять последней, в чем ему было отказано.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости
Жители Санкт-Петербурга вывезли за город друга детства с наркозависимостью, чтобы вылечить его, привязали мужчину к кровати и оставили умирать.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли 20 человек
На западе штата Техас (США) в торговом центре вооруженный мужчина убил 20 и ранил 26 человек.
Обновлено в 00:58
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Транспорт
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Обновлено в 07:10