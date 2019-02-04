«Левада-центр»: уехать жить за границу хотят более 40% молодых россиянКоммерсантъ 00:57

с чего всё началось

Среди россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства, наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, следует из опроса «Левада-центра». Наименьший показатель — в возрастной категории старше 55 лет (5%).

«Левада-центр»: уехать жить за границу хотят более 40% молодых россиян

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Авто Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.

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