с чего всё началось

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

Авто В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Общество Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Политика Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17 Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Происшествия В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.

Политика Хантсман назвал свое главное достижение на посту посла США в РФ Сохранение «открытых дверей» для предпринимателей является одним из главных достижений посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана.

Авто Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.

Армия и оружие В американском авианосце «Джеральд Р. Форд» обнаружена новая проблема Журналисты считают, что недоработку американские инженеры не успеют устранить до передачи корабля в распоряжение флота, которая запланированная на октябрь текущего года.

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.

Политика Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.

Происшествия «Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте» Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.

Экономика Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25% Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.

Здоровье Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.

Экономика На продукты питания жители РФ тратят почти треть зарплаты Среднестатистическая семья в России тратит на продукты питания почти треть зарплаты.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.