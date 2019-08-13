Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%Коммерсантъ 03:38
Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».Коммерсантъ03:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 09:46
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Технологии
Подсчет байкальской нерпы с помощью БПЛА выявил рост ее численности
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Экономика
Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Политика
Хантсман назвал свое главное достижение на посту посла США в РФ
Сохранение «открытых дверей» для предпринимателей является одним из главных достижений посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 06:39
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В американском авианосце «Джеральд Р. Форд» обнаружена новая проблема
Журналисты считают, что недоработку американские инженеры не успеют устранить до передачи корабля в распоряжение флота, которая запланированная на октябрь текущего года.
Обновлено в 03:00
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25%
Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Здоровье
Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет
Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
На продукты питания жители РФ тратят почти треть зарплаты
Среднестатистическая семья в России тратит на продукты питания почти треть зарплаты.
Обновлено в 05:01
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено вчера в 11:20