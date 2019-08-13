Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%Коммерсантъ 03:38
Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
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с чего всё началось
Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%). Если же учитывать только тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то «Единая Россия» набирает 44% голосов, КПРФ – 17% (максимум с 2016 г.), ЛДПР – 16%.Ведомостивчера в 18:26
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