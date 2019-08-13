Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%Коммерсантъ 03:38

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
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с чего всё началось

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%). Если же учитывать только тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то «Единая Россия» набирает 44% голосов, КПРФ – 17% (максимум с 2016 г.), ЛДПР – 16%.
Ведомостивчера в 18:26

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«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Коммерсантъ03:38

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

Ведомостивчера в 18:26

Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам

РБК02:04

Число россиян, равнодушных к выборам, достигло максимума с 2016 года

Эхо Москвы04:01

Почти половина россиян готова проголосовать за «Единую Россию»

Интерфакс00:22

«Левада-центр» констатирует увеличение доли россиян, не желающих участвовать в выборах

Znak.com02:19

Электромонтер и дворник: путеводитель по кандидатам в главы карельских сел

Московский Комсомолецвчера в 12:34
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Алена Шишкова избавилась от каре и вернулась к прежнему образу

После своего «обновления» Алена поделилась результатами на своей персональной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фото в прежнем образе.
Обновлено в 04:43
Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Общество

Два уральских региона стали лидерами по жестокому обращению с детьми

Ямал и Пермский край оказались в лидерах среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Обновлено вчера в 16:41
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Экономика

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика

Митрохина все-таки зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Вечером 13 августа Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Здоровье

Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку

Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Политика

Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона, отметив важность сохранения культурного наследия области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:55
Финансы

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Общество

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике

"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Финансы

Обваливший мировую экономику фактор замечен в США

Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
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