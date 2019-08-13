с чего всё началось

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

Футбол Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро Напомним, что неделей ранее "Порту" победил "Краснодар" в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала "быков" шансы у хозяев оставались.

Гаджеты Meizu впервые показала новый флагман Meizu 16s Pro Рендер подтверждает, что Meizu 16s Pro будет оснащен плоским экраном, а скругления по бокам будет иметь только корпус.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Общество Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Армия и оружие В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Политика Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.

Экономика «Шереметьево» может построить новый терминал Аэропорт «Шереметьево» рассматривает возможность строительства еще одного терминала – G, рассказал заместитель гендиректора «Шереметьево» Сергей Папков.

Политика Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17 Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика С сайта «Единой России» удалили биографию Александра Беглова Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с официального сайта партии "Единая Россия".

Здоровье Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.

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Космос Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором» Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".

Общество Роскачество рассказало о признаках плохого вина Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления.