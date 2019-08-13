Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%Коммерсантъ 03:38
Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
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с чего всё началось
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».Коммерсантъ03:38
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Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
Напомним, что неделей ранее "Порту" победил "Краснодар" в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала "быков" шансы у хозяев оставались.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Meizu впервые показала новый флагман Meizu 16s Pro
Рендер подтверждает, что Meizu 16s Pro будет оснащен плоским экраном, а скругления по бокам будет иметь только корпус.
Обновлено в 08:13
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Общество
Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Экономика
«Шереметьево» может построить новый терминал
Аэропорт «Шереметьево» рассматривает возможность строительства еще одного терминала – G, рассказал заместитель гендиректора «Шереметьево» Сергей Папков.
Обновлено в 06:00
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
С сайта «Единой России» удалили биографию Александра Беглова
Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с официального сайта партии "Единая Россия".
Обновлено в 06:56
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Политика
Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко
Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:16
Космос
Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".
Обновлено в 02:55
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Общество
Роскачество рассказало о признаках плохого вина
Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3
В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29