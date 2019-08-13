с чего всё началось

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

Футбол Рони Лопеш перейдет из «Монако» в «Севилью» Сегодня, 13 августа, 23-летний нападающий сборной Португалии пройдет медосмотр, после чего сделка будет подтверждена.

Общество Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.

Экономика Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Происшествия Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Политика Жириновский назвал условие, при котором СССР можно было бы сохранить Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.

Шоу-бизнес Бузова разгневала фанатов из-за сравнения себя с блокадницей Неосторожная фраза телеведущей Ольги Бузовой стала поводом для скандала, знаменитость назвала себя блокадницей, после чего на нее обрушился гнев подписчиков в соцсети.

Политика В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.

Происшествия СК проверяет действия фельдшера, пнувшего ногой пациентку Следственный комитет по Ростовской области начал проверку по факту публикации видео, на котором фельдшер скорой помощи пнул лежавшую на асфальте пациентку и уехал.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Экономика Росстат опять зафиксировал дефляцию в РФ Потребительские цены за неделю, с 6 по 12 августа, снизились на 0.1%, с начала августа также - на 0.1%.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Происшествия В Петербурге загорелись торговые павильоны Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Финансы Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Экономика «Газпром» попросил у России триллион рублей Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Кабмин Украины отказался уволить Кличко Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.