Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%Коммерсантъ 03:38
Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
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с чего всё началось
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».Коммерсантъ03:38
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Шоу-бизнес
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Неосторожная фраза телеведущей Ольги Бузовой стала поводом для скандала, знаменитость назвала себя блокадницей, после чего на нее обрушился гнев подписчиков в соцсети.
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Обновлено в 07:58
Происшествия
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Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
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Обновлено в 08:08
Политика
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В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Экономика
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Обновлено в 09:08
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
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Обновлено в 07:05
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
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Финансы
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Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
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Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
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Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
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В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Обновлено в 08:54
Футбол
Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова
Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29