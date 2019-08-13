с чего всё началось

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Транспорт Зампред комитета Госдумы объяснила идею запрета старых машин Ранее комитет Госдумы направлен в Минтранс и Минпромторг предложение запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Происшествия Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Киберспорт Silent покинул основной состав Winstrike Team Айрат Silent Газиев больше не является частью основного состава Winstrike Team по Dota 2. Решение было принято после анализа поражения в финале региональной квалификации на The International 2019.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Общество Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди» США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Шоу-бизнес Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Политика Президент Литвы заявил об опасности «Северного потока — 2» для ЕС Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказал позицию своей страны в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2".

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Экономика В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.