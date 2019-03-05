Футбол

Лев решил больше не вызывать в сборную трех игроков «Баварии»Спорт день за днем 11:21

Немецкий футбольный союз сообщил, что главный тренер сборной Йоахим Лев больше не планирует вызывать трех игроков «Баварии». Это относится к защитникам Матсу Хуммельсу и Джерому Боатенгу, а также нападающему Томасу Мюллеру.
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Сборная Германии: Мюллер, Хуммельс и Боатенг больше не будут вызваны

Чемпионат14:00

«Расстроен этой новостью». Боатенг - о решении Лева не вызывать его в сборную Германии

Спорт-Экспресс11:09

Отверженные. Футболисты, отлученные от матчей своих сборных

Советский спорт11:00

Боатенг отреагировал на решение Лева больше не вызывать его в сборную Германии

Sport24.ru10:57

Боатенг: «Хотел бы другого прощания со сборной. Убежден, что могу выступать на самом высоком уровне»

Eurosport.ru12:27

В Немецком футбольном союзе подтвердили, что Лев больше не будет вызывать Мюллера, Хуммельса и Боатенга

Матч ТВ12:08

Джером Боатенг: «Хотел бы другого прощания со сборной. Убежден, что могу играть на самом высоком уровне»

Sports.ru11:30
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Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Обновлено в 20:34
Происшествия

В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку

Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».
Обновлено в 22:52
Армия и оружие

В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено в 20:18
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено в 22:25
Финансы

Росстат зафиксировал рост накоплений у российских граждан

Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.
Обновлено в 13:22
Общество

Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.
Обновлено в 22:02
Экономика

«РИА Новости»: счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК

Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий.
Обновлено в 22:02
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика

Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Общество

Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Хоккей

Кучеров повторил клубный рекорд результативности в игре с «Виннипегом»

Обновлено в 22:40
Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Северная Корея восстанавливает ядерный полигон Дончан-ри — Yonhap

Обновлено в 13:31
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика

США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы

США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 16:54
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено в 12:17
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено в 13:37
Происшествия

Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс

Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.
Обновлено в 18:51
Экономика

Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Дешевле всего мобильный интернет стоит в Индии, Киргизии и Казахстане, показал рейтинг британской исследовательской компании Cable.co.uk.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Число жертв автоаварии на Ставрополье возросло до шести

Число жертв и пострадавших в автоаварии, произошедшей утром в среду на трассе в Ставропольском крае с участием минивэна из Азербайджана, увеличилось, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено в 21:35
Общество

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
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Общество

В США умер один из создателей портативного калькулятора

На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
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Оксана Пушкина раскритиковала поздравление с 8 Марта от ГИБДД

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала поздравление Госавтоинспекции Уфы с 8 Марта, в котором содержалось видео «День без женщин».
Обновлено в 11:41
Политика

Начальник ЗабЖД Скачков стал новым секретарём «ЕР» в Забайкалье

Ранее Заб.ру писал, что Алексей Бутыльский покинул пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Забайкалье.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие

Первым носителем «Посейдонов» может стать подлодка «Белгород»

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"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
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Армия и оружие

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Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
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В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
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Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
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Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
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