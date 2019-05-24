Футбол
«Бавария» предложит «Манчестер Сити» 79,5 млн евро за СанеСпорт БИЗНЕС Online 05:41
По информации источника, немецкий клуб считает 23-летнего футболиста своей главной целью на межсезонье и в настоящий момент готовит предложение в размере 79,5 млн евро. Как сообщалось ранее, сам Сане готов вернуться в Германию, поскольку недоволен количеством игрового времени в минувшем сезоне.
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