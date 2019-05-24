Футбол

Лев поддержал переход Сане в «Баварию»Спорт-Экспресс 10:34

"Бавария" остается отличным местом для развития игрока, – цитирует Bild Лева, который не приглашал Сане на чемпионат мира 2018 года.
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«Бавария» подтвердила интерес к игроку «Манчестер Сити»

Газета.Ru15:44

The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов

Бомбардир.ру05:43

«Шальке» просит Сане не переходить в «Баварию»

Soccer.ru15:07

«Бавария» сделала предложение «Манчестер Сити» по трансферу Сане

Sport24.ru12:56

«Бавария» предложила «Ман Сити» 80 млн евро за Сане, клубы вступили в переговоры

Sports.ru10:44

«Бавария» выделит на трансфер Сане 80 млн евро

Евро-футбол.ру05:39

Йоахим Лев: Переход Сане станет хорошей историей для «Баварии», сборной и бундеслиги

Советский спорт15:41
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Обновлено в 05:58
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика

В Сети вновь распространяют слухи об отставке Суркова

Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, отвечающего за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, активно распространяются Telegram-каналами.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В ходе беспорядков в колонии в Венесуэле погибли более 20 заключённых

Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Папарацци рассекретили нового возлюбленного Эммы Уотсон

На днях в соцсети появились снимки, на которых Уотсон запечатлена в черном коротком топе и брюках в тон.
Обновлено в 11:06
Музыка

Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова не явилась на повторный финал В спецвыпуске "Голоса" приняли участие восемь финалистов шестого сезона проекта.
Обновлено в 17:02
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона

По версии спецслужб США, 26-летний член экипажа атомного авианосца «Карл Винсон» имел доступ к информации о ядерной энергоустановке корабля и собирался передать её сотрудникам СМИ и разведслужбам России.
Обновлено в 17:00
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

Обновлено в 04:03
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Происшествия

На Эвересте погибли трое альпинистов из Индии

Трое альпинистов из Индии и проводник из Непала погибли при спуске с горы Эверест, 24 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Сирия завоюет мировой рынок текстиля путем развития завода в Дамаске

Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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