Лев назвал состав сборной Германии на товарищеский матч с СербиейСоветский спорт 14:50

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.

Лев назвал состав сборной Германии на товарищеский матч с Сербией

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