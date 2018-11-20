Футбол

Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного
LiveSport.ru
01:21

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Первый тайм был отличным — мы создавали опасные моменты и реализовывали тактику. Во втором тайме надо было поставить точку, но мы не реализовали свои шансы. Что касается соперника, то за первые 80 минут у них практически не было возможностей для взятия ворот.
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