Культура

Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации
РИА Новости
02:28

Утром в воскресенье стало известно об экстренной госпитализации артиста. Как сообщили СМИ, певцу стало плохо перед выступлением на конкурсе "На благо мира" в Москве.
РИА Новости02:28
Лев Лещенко
Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально.
— Лев Лещенко, певецНТВ 02:20
с чего всё началось

Народ молится за здоровье Лещенко

76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".
Дни.рувчера в 16:03

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Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации

РИА Новости02:28

Лещенко прокомментировал свою госпитализацию

Газета.Ru02:13

Лев Лещенко рассказал о своей госпитализации

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Известен также как музыкальный педагог, продюсер, автор текстов песен; снимался в кинофильмах.
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