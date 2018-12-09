76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

с чего всё началось

Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально.

Утром в воскресенье стало известно об экстренной госпитализации артиста. Как сообщили СМИ, певцу стало плохо перед выступлением на конкурсе "На благо мира" в Москве.

Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации

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