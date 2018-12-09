Культура
Утром в воскресенье стало известно об экстренной госпитализации артиста. Как сообщили СМИ, певцу стало плохо перед выступлением на конкурсе "На благо мира" в Москве.
РИА Новости02:28
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Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально.
— Лев Лещенко, певецНТВ 02:20
с чего всё началось
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".Дни.рувчера в 16:03
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