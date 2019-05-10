Шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День ПобедыRuNews24.ru 08:50
Певец отметил, что невозможно ограничивать проявление эмоций других людей. «Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право», - заявил Лев Лещенко. Напомним, накануне Лев Лещенко выступил на праздничном концерте в Челябинске.
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Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы
Актуальные Новости06:01
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Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
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