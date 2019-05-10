Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День ПобедыRuNews24.ru 08:50

Певец отметил, что невозможно ограничивать проявление эмоций других людей. «Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право», - заявил Лев Лещенко. Напомним, накануне Лев Лещенко выступил на праздничном концерте в Челябинске.
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Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Московский Комсомолец06:58

Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Газета.Ru05:18

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

РИА Новости06:29

Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы

Актуальные Новости06:01

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Lenta.ru05:46

Лев Лещенко вступился за Максима Виторгана после критики Дня Победы

Телепрограмма06:34

Лещенко мудро ответил на критику в адрес Виторгана после его слов о Дне Победы

Народные новости03:53
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Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Общество

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Хоккей

Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Обновлено в 13:24
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Космос

Ученые установили механизм потери воды Марсом

Международная группа ученых, состоящая из россиян и немцев, провела моделирование и узнала, как и почему Марс регулярно теряет воду.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите

Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Интернет

Индийский регулятор проведет антимонопольное расследование в отношении Google

Индийская антимонопольная служба распорядилась провести расследование в отношении Google.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Политика

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Канада стартовала на чемпионате мира с поражения от Финляндии

Обновлено в 12:22
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер; снимался в кинофильмах.
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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