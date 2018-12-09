Культура
Народного артиста России Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве.
Газета.Ruвчера в 20:48
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с чего всё началось
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".Дни.рувчера в 16:03
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