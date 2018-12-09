76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

с чего всё началось

Народного артиста России Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве.

Театры Театры Владимир Этуш впервые после болезни вышел на сцену Любимый миллионами россиян актер Владимир Этуш в субботу, 8 декабря, впервые после болезни вышел на сцену Московского академического театра имени Евгения Вахтангова.

Музыка Музыка Мединский назвал анекдотом ситуацию с отменами концертов рэперов История с отменами концертов рэперов в России напоминает анекдот.

Культура Культура Из-за сломанной ноги Александр Серов отменил концерт в Подольске

Кино Кино Опубликован трейлер фильма ужасов изгнанного Джеймса Ганна Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма ужасов "ГориЯрко" (BrightBurn), над которым работал режиссер Джеймс Ганн, снявший первые две части "Стражей галактики".

Кино Кино Стал известен претендент на роль злодея в новом фильме о Бонде Источники проинформировали, что претендентом на роль злодея в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда является египетско-американский актер Рами Малек, пишет Variety.

Кино Кино Netflix сообщил о работе над новым аниме «Призрак в доспехах» Netflix анонсировал новое аниме "Призрак в доспехах". Картина выйдет в 2020 году, говорится на странице компании в Twitter.

Кино Кино Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Сегодня известной артистке России и СССР исполняется 84 года.

Культура Культура Дарья Друзьяк прошла в финал кастинга в группу SEREBRO

Кино Кино Режиссер Учитель начал кастинг актеров для фильма о Цое

Кино Кино Архангельск провел Ночь фестивального кино «арктическими» новинками Презентуя свою картину, режиссер Александр Трофимов отметил: Снимать документальные фильмы тяжело, а о путешествиях практически невозможно.

Музыка Музыка Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Джима Моррисона 75 лет назад, 8 декабря 1943 года, родился Джим Моррисон – один из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки.