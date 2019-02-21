Футбол

Летом «Реал» планирует продать БэйлаСпорт БИЗНЕС Online 02:29

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, 18 февраля
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Marca. Причиной возможной продажи называется то, что Бэйл начал проигрывать конкуренцию Лукасу Васкесу и Винисиусу.
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