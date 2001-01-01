Футбол
Напомним, ранее Модрич отказался подписывать предложенный «Реалом» новый контракт. Действующее на данный момент соглашение хорвата с мадридским клубом рассчитано до 2020 года. Испанцы предложили ему продление, но условия не устроили полуфиналиста ЧМ-2018.
Нева Спорт07:16
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Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии.
Обновлено в 05:53
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Обновлено в 06:58
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Политика
В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»
Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 06:40
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Политика
Появилась реакция РПЦ на подписание томоса для украинских раскольников
Подписав томос для недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарх Варфоломей окончательно оторвал себя от мирового православия, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.
Обновлено в 07:07
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Кино
В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Польше при пожаре во время игрового квеста погибли пять человек
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В УПЦ МП назвали подписание томоса об автокефалии неканоническим
Подписание томоса об автокефалии «новой украинской церкви» является неканоническим, заявил глава пресс-службы УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата) Василий Анисимов, 5 января сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия
После распыления перцового газа в петербургском метро возбудили дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту совершенного накануне инцидента с распылением перцового баллончика на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину
Обновлено в 07:16
Политика
Посол Украины обнародовал перевод текста томоса
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха обнародовал перевод документа на украинский язык в микроблоге Twitter.
Обновлено в 07:55
Общество
Россию назвали одной из самых трудолюбивых стран Европы
С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам получить дополнительные дни отпуска.
Обновлено в 07:03
Политика
Нэнси Пелоси назвала отношения Трампа с Путиным опасными
Новый спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала отношения американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "опасными".
Обновлено в 00:51
Происшествия
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
Ранее News.ru писал, что Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
СКР проверит информацию о захвате россиян пиратами в Гвинейском заливе
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате в Гвинейском заливе у берегов Бенина российских моряков, шедших на судне под флагом Панамы.
Обновлено в 04:05
Политика
Спикер Рады насчитал 40 приходов УПЦ, перешедших в новую церковь
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что свыше 40 приходов канонической православной церкви Украины перешли в новую ПЦУ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 07:13