Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке РоссииВести.Ru 21:40
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов. По его словам, сейчас выполняются предусмотренные конвенцией процедуры .
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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.РИА Новости20:08
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