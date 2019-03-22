Политика

Летом ООН озвучит решение по арктической заявке РоссииВести.Ru 21:40

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов. По его словам, сейчас выполняются предусмотренные конвенцией процедуры .
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В ООН определили отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
РИА Новости20:08

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В ООН определились с отношением к заявке России об освоении шельфа Арктики

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RT на русском22:33

В ООН определили отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

РИА Новости20:08

Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России

Вести.Ru21:40

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа

Эхо Москвы21:11

В ООН определились с отношением к заявке России на расширение шельфа в Арктике

Известия21:05

В ООН определились с отношением к заявке РФ на расширение шельфа в Арктике

ФАН21:52
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Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

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Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
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Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

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На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»

В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
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Армия и оружие

Российские военные ЮВО провели боевые учения в Абхазии

Российские военнослужащие Южного военного округа провели тактические учения с боевой стрельбой на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Абхазии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
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На юг Сахалина придут новые циклоны

Циклон, который в пятницу оказал влияние на погоду юга области, в субботу со своей непогодой сместится в район северных Курильских островов.
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Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

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Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
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В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук

Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.
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Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

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Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»

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Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек

Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
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Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Обновлено в 17:44
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Обновлено в 20:17
Энергетика

Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
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«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Экономика

Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено в 14:10
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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой

Анна Семенович попрощалась с умершей Юлией Началовой, которую похоронили сегодня в Москве.
Обновлено в 15:00
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СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено в 21:48
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
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