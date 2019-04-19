Футбол
Летом Икарди может перебраться в «ПСЖ»Еженедельник Футбол 06:26
Нападающий Миланского «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. «Интер» готов отпустить Икарди и хочет заработать на его трансфере 70 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Авто
Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными
Обновлено в 06:32
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Могилу Евгения Осина восстановили после возгорания
Сотрудники ГБУ "Ритуал" восстановили и благоустроили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище после возгорания, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации.
Обновлено в 12:30
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Кино
В сети появился новый трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
В сети появился финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
Меркель и Зеленский провели телефонный разговор
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:10
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих
Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .
Обновлено в 11:51
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт
Уважаемые коллеги, вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — подчеркнул он.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Париже вспыхнул пожар возле Версаля
Обновлено в 12:58
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копчёной рыбой и попала под следствие
Сибирячка торговала на перроне вокзала в Барабинске копчёной рыбой без разрешения.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 04:22
Экономика
Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование
Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж.
Обновлено в 05:19
Футбол
Адвокат Кокорина: «Представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было»
Обновлено в 12:32