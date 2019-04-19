Футбол

Летом Икарди может перебраться в «ПСЖ»Еженедельник Футбол 06:26

Нападающий Миланского «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. «Интер» готов отпустить Икарди и хочет заработать на его трансфере 70 миллионов евро.
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Сотрудники ГБУ "Ритуал" восстановили и благоустроили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище после возгорания, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации.
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

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Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

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