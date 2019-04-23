Футбол

Летом Икарди может перебраться в «ПСЖ»Еженедельник Футбол 06:26

Нападающий Миланского «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. «Интер» готов отпустить Икарди и хочет заработать на его трансфере 70 миллионов евро.
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Sports.ru05:56

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Исследователи отметили, что лечебная минеральная газированная вода тоже оказывает негативное воздействие на организм человека, если очень часто ее применять.
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Первая официальная презентация новинки состоялась в Москве. Дебют нового Range Rover Evoque прошел в необычном формате.
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Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
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