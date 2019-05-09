Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистовРоссийская газета 13:13
Массовая распродажа намечается в "Барселоне" ближайшим летом. По информации испанских СМИ, уйти из стана "сине-гранатовых" могут сразу десять игроков. Абсолютно точно покинут команду арендованные у "Валенсии" и "Сассуоло" Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг.
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