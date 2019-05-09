Футбол
Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистовSoccer.ru 08:38
Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке. Сообщается, что точно уйдут из команды Томас Вермален, а также арендованные Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг. Голкипер Яспер Силлессен хочет уйти из клуба.
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Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
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Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
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«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
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Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года.
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Трамп предупредил о воинствующем нраве Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 9 мая, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 13:56
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
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Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
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Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
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В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
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