Футбол

Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистовSoccer.ru 08:38

Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке. Сообщается, что точно уйдут из команды Томас Вермален, а также арендованные Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг. Голкипер Яспер Силлессен хочет уйти из клуба.
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«Барселона» готова летом расстаться с 10 футболистами

Чемпионат09:31

«Барселона» готова избавиться от десяти игроков

Газета.Ru10:22

СМИ: «Барселона» планирует расстаться с 10 футболистами

Спорт-Экспресс10:13

СМИ: 10 футболистов «Барселоны» в межсезонье покинут клуб

Матч ТВ09:59

«Барселона» готова расстаться с десятью футболистами

Советский спорт12:16

«Барселона» указала на дверь 10 игрокам

Sport.ru10:28

As: Умтити, Малком, Ракитич и еще 7 игроков могут уйти из «Барселоны» летом

Sports.ru07:56
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество

Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 16:38
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Транспорт

Названы лучшие и худшие авиалинии и аэропорты 2019 года

Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.
Обновлено в 15:00
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Хоккей

Свечников набрал пятое очко в текущем сезоне Кубка Стэнли

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников набрал пятое очко в текущем сезоне Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Культура

Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио

Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года.
Обновлено в 15:00
Политика

Трамп предупредил о воинствующем нраве Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 9 мая, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено в 22:25
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Политика

Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Политика

Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории

Госдепартамент США назвал "торжеством справедливости" приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.
Обновлено в 15:55
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Комарова вмешалась в конфликт вокруг «Бессмертного полка» в Сургуте

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Общество

Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам

Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Общество

В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
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Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
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Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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