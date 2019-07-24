Общество

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрьФонтанка.Ру 07:39

Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть. Уже через пару дней первые признаки не летней погоды проявятся на северо-востоке Европейской России. Спустя ещё несколько дней сильный ветер и холод придут на запад и юг, Европейскую часть России и Урал.
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