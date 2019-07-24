Общество
Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрьФонтанка.Ру 07:39
Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть. Уже через пару дней первые признаки не летней погоды проявятся на северо-востоке Европейской России. Спустя ещё несколько дней сильный ветер и холод придут на запад и юг, Европейскую часть России и Урал.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Обновлено в 21:01
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие
Глава Пентагона собрался обсудить с Сеулом инцидент с авиацией России
Новый министр обороны США Марк Эспер собирается во время официального визита в Японию обсудить случившийся 23 июля инцидент в небе над Японским морем с участием самолётов ВКС РФ и ВВС КНР.
Обновлено в 22:35
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
Политика
Премьер Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолёта MH17.
Обновлено в 13:45
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 19:39
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
В Минпромторге предложили вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкоголя.
Обновлено 22 июля в 04:10
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями
Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.
Обновлено в 09:12
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время
Служащие Росгвардии не имеют право пользоваться смартфонами с выходом в интернет, находясь на службе.
Обновлено в 05:52