Общество

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрьФонтанка.Ру 07:39

Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть. Уже через пару дней первые признаки не летней погоды проявятся на северо-востоке Европейской России. Спустя ещё несколько дней сильный ветер и холод придут на запад и юг, Европейскую часть России и Урал.
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В России похолодает: первыми приближение осени почувствуют петербуржцы

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных

Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Обновлено в 21:01
Наука

На дне Балтийского моря обнаружили древний лес

Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Глава Пентагона собрался обсудить с Сеулом инцидент с авиацией России

Новый министр обороны США Марк Эспер собирается во время официального визита в Японию обсудить случившийся 23 июля инцидент в небе над Японским морем с участием самолётов ВКС РФ и ВВС КНР.
Обновлено в 22:35
Общество

Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
Политика

Премьер Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолёта MH17.
Обновлено в 13:45
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено в 19:39
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено в 13:03
Политика

Президент Туниса снова госпитализирован

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Общество

В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

В Минпромторге предложили вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкоголя.
Обновлено 22 июля в 04:10
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ

Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Футбол

Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
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Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
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Путин потребовал запретить строительство зданий в подтопляемых районах

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Здоровье

Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями

Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.
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Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Обновлено в 06:38
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Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

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Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время

Служащие Росгвардии не имеют право пользоваться смартфонами с выходом в интернет, находясь на службе.
Обновлено в 05:52
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