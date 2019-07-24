Общество
В Петербурге жара сменится прохладойТелеканал Санкт-Петербург 10:23
Южные потоки и скандинавский антициклон обеспечат очень теплые пятницу и субботу. Затем по всей стране наступит похолодание. Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
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