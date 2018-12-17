с чего всё началось

Летные испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся уже в ближайшее время, в настоящее время на космодроме Плесецк достраивается необходимая инфраструктура.

Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время

Армия и оружие Армия и оружие В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Армия и оружие Армия и оружие США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

Армия и оружие Армия и оружие Пушков оценил намерения США вывести войска из Сирии Своим мнением относительно заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном решении американского президента Дональда Трампа российский парламентарий поделился в социальной сети Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Абхазия провели совместные тактические учения

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие Оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, покажут на выставке в Новосибирске и Бердске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронежской области 300 снайперов отрабатывают спецпрограмму

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500 В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.

Армия и оружие Армия и оружие Миротворцы от Украины отправились в Косово В течение следующего полугодия военные инженеры с Украины будут работать в Косово в составе сил KFOR, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, сказано 16 декабря на официальном сайте ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.

Армия и оружие Армия и оружие «Дуршлаг». В Сети высмеяли новый суперкар Нацгвардии Украины Ролик с демонстрацией возможностей нового внедорожника ведомство представило на YouTube В Сети пользователи дружно высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Потопить авианосец: US NAVY сдает Мировой океан Китаю и России Авианосец стал символом Америки.