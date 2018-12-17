Армия и оружие

Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время
Коммерсантъ
вчера в 19:04

Летные испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся уже в ближайшее время, в настоящее время на космодроме Плесецк достраивается необходимая инфраструктура.
Коммерсантъвчера в 19:04
с чего всё началось
Бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования “Сармат” завершены, в ближайшее время начнутся летные испытания, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда"
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Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время

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