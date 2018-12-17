с чего всё началось

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время, где для этого строится необходимая инфраструктура, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Летные испытания МБР «Сармат» начнутся в Плесецке в ближайшее время

Армия и оружие Армия и оружие Пушков прокомментировал планы Трампа вывести войска из Сирии Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о рассмотрении властями США возможного вывода войск из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500 В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России примет на вооружение патрульный корабль новейшей разработки На следующей неделе состав ВМФ России пополнится новым военным кораблем «Василий Быков», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Абхазия провели совместные тактические учения

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.

Армия и оружие Армия и оружие Новый автомобиль Нацгвардии Украины в Сети окрестили «бегущей мишенью» На Youtube появилось видео, на котором Нацгвардия Украины демонстрирует новый автомобиль.

Армия и оружие Армия и оружие В Военном университете прошла научно-практическая конференция В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.

Армия и оружие Армия и оружие Станицу Луганская оккупировали нацисты из «Правого сектора» «На КПВВ «Станица Луганская» прибыли каратели добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в РФ) с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — сказал Осадчий.

Армия и оружие Армия и оружие Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном

Армия и оружие Армия и оружие Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.

Армия и оружие Армия и оружие Спас 18 раненых и подбил два немецких танка Как следует из документов, за несколько часов он вынес из-под обстрела 18 раненых солдат и офицеров, в том числе гвардии старшего лейтенанта Алексея Викторовича Павлова.