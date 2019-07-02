Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.

с чего всё началось

Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.

Решением исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) Екатеринбург получил право стать столицей Всемирной летней универсиады — 2023. Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Экономика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Политика Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Интернет Автостопом по галактике. Облако Mail.ru узнает страну по фото Разработчики облачного сервиса от Mail.ru представили новую функцию: теперь пользователь сможет определить страну по своим фотографиям.

Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано подтвердил превышение Ираном запасов низкообогащенного урана, допустимых Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Происшествия Возросло число жертв наводнения в Иркутской области На сегодняшний день в Иркутской области в зоне наводнения находятся 83 населенных пункта, в которых проживало почти 33 тыс. человек, которые были эвакуированы.

Политика Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине Казалось бы, ни одна страна мира не захочет воспроизводить у себя этот украинско-грузинский метод, но такая страна нашлась: к Украине и другим государствам, пораженным "ментальным антипутинизмом", решительно присоединилась Великобритания.

Наука Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».

Происшествия В Кемеровской области семью опекунов осудили за убийство двух сирот Следствие установило, что семейная пара из Мысков взяла под опеку двух подростков в мае 2015 года.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Шоу-бизнес Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Политика Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Происшествия Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Экономика Хуснуллин рассказал, как Москва встретила новые правила стройки жилья Московский рынок перешел на новые правила строительства жилья без потрясений, заявил во вторник журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.