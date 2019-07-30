Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В основном ожидается увеличение урожая помидоров и огурцов. Специалисты полагают, что летние цены на овощи благодаря этому смогут сохраниться до конца года. За последние 5 лет в области тепличного выращивания овощей наблюдается ощутимый прирост инвестиций.

Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФ

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