Экономика
Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФНародные новости вчера в 21:51
В основном ожидается увеличение урожая помидоров и огурцов. Специалисты полагают, что летние цены на овощи благодаря этому смогут сохраниться до конца года. За последние 5 лет в области тепличного выращивания овощей наблюдается ощутимый прирост инвестиций.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин направил военных тушить пожары в Сибири
Обновлено в 08:42
Кино
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат в конце октября
Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября — начале ноября он появится на экранах, — сказал Капанец.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Религия
Патриарх Кирилл уверен, что у «храмоборцев» ничего не получится
Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.
Обновлено в 06:21
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Музыка
Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles
Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.
Обновлено в 10:23
Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»
"Реал" вчера играл против "Тоттенхэма" в рамках 1/2 финала Audi Cup. В это же самое время полузащитник команды Гарет Бэйл играл в гольф.
Обновлено в 08:37
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Кино
Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Политика
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слова Владимира Путина о действиях властей региона во время паводка.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 10:39
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования, сообщил в среду "Интерфаксу" гендиректор предприятия Олег Миргородский.
Обновлено в 09:16
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43