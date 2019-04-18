Летнее тепло придет в Москву на следующей неделеМоссовет 06:42

Mossovetinfo.ru – По-настоящему летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение недели в Москве ожидается сухая и солнечная погода.

Летнее тепло придет в Москву на следующей неделе

Происшествия Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.

Общество В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.

Происшествия Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.

Происшествия Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Политика В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком» Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».

Транспорт ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Происшествия Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.

Авто Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Происшествия В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва машины В Нижнекамске по факту хлопка газового баллона, из-за которого взорвалась машина, и пострадал мужчина, возбудили уголовное дело.

Экономика Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил Козак Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Гаджеты ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone «С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.

Авто Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 сегодня исполнилось 49 лет 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый экземпляр модели «ВАЗ-2101», которая в народе была прозвана «копейкой».

Хоккей Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор» Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.

Политика Лавров испугался за «Северный поток-2» "Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Германии, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.