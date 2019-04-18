Летнее тепло придет в Москву на следующей неделеМоссовет 06:42

Mossovetinfo.ru – По-настоящему летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение недели в Москве ожидается сухая и солнечная погода.

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