Общество

Летнее тепло придет в Москву на следующей неделеМоссовет 06:42

Mossovetinfo.ru – По-настоящему летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение недели в Москве ожидается сухая и солнечная погода.
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Синоптики пообещали москвичам до 21 градуса тепла на следующей неделе

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