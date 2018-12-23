Происшествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Lenta.ru
10:20

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Lenta.ru10:20

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