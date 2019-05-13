Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоLenta.ru вчера в 23:03
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Общество
«Глонасс» предложил взять на себя хранение данных об автомобилях
Руководство АО «Глонасс» обратилось к вице-премьеру РФ Юрию Борисову, курирующему оборонно-промышленный комплекс, с предложением о хранении и обработке данных об автомобилях и их владельцах.
Обновлено вчера в 23:33
Наука
Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным
По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Премьер Литвы уйдет в отставку после поражения на выборах президента
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности подать в отставку в случае неудачи на президентских выборах.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы, принадлежали стране.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
ЖКХ
В Москве начинается плановое отключение горячей воды
До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял две недели, а еще раньше – 3 недели.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Общество
Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете
За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.
Обновлено в 00:00
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Кино
HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено вчера в 12:47
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Авто
Озвучены самые продаваемые в России автомобили с АКПП
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым
В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено вчера в 11:32