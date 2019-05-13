Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоLenta.ru вчера в 23:03

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени.

Общество «Глонасс» предложил взять на себя хранение данных об автомобилях Руководство АО «Глонасс» обратилось к вице-премьеру РФ Юрию Борисову, курирующему оборонно-промышленный комплекс, с предложением о хранении и обработке данных об автомобилях и их владельцах.

Наука Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Политика Премьер Литвы уйдет в отставку после поражения на выборах президента Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности подать в отставку в случае неудачи на президентских выборах.

Футбол Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем» Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.

Экономика Молоко убегает из федеральных сетей Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.

Политика Два танкера из взорвавшихся в ОАЭ принадлежали Саудовский Аравии Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, на которых в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы, принадлежали стране.

Происшествия В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

ЖКХ В Москве начинается плановое отключение горячей воды До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял две недели, а еще раньше – 3 недели.

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.

Происшествия В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.

Шоу-бизнес Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.

Общество В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.

Общество Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Общество Голикова выступила против сокращения майских праздников Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.

Игры Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Авто Озвучены самые продаваемые в России автомобили с АКПП Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.