Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоLenta.ru вчера в 23:03

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени.
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Летевший в Самару SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево

Газета.Ru00:05

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево

Волжская коммуна01:24

Вылетевший в Самару SSJ100 «Аэрофлота» вернулся в Москву

РБКвчера в 20:33

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

РИА Новостивчера в 21:49

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Коммерсантъвчера в 21:02

В Шереметьево отменили девять рейсов SSJ-100 «Аэрофлота»

Новое время - The New Times01:22

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

ТАССвчера в 20:05
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