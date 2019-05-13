Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоLenta.ru вчера в 23:03

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени.

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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