Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоLenta.ru вчера в 23:03
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени.
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