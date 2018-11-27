Воздушное судно авиакомпании "Икар", следовавшее из Орска в Москву, во вторник утром вынужденно приземлилось в международном аэропорту Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

с чего всё началось

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива. Об этом РБК сообщила помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Происшествия Происшествия Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Происшествия Происшествия В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке В Красноярске на катке стадиона «Рассвет» группа подростков на выходных (24−25 ноября) подожгла одного из своих друзей.

Происшествия Происшествия Во Владимирской области автобус со школьниками столкнулся с грузовиком Представитель УМВД по региону уточнила, что ДТП произошло в 7.40 мск.

Происшествия Происшествия Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

Происшествия Происшествия Безработную москвичку обокрали на 6,3 млн рублей

Происшествия Происшествия Автомобиль Lexus въехал в надземный пешеходный переход в Подмосковье Автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.

Происшествия Происшествия В Новокузнецке суд признал кота виновным в затоплении магазина игрушек

Происшествия Происшествия В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть погибший В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

Происшествия Происшествия На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в автомобиль, после чего она скончалась.

Происшествия Происшествия При пожаре в частном доме в Кузбассе погибли четыре человека

Происшествия Происшествия В Рязанской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщается на сайте регионального УМВД.

Происшествия Происшествия В Кузбассе власти заинтересовались мужчиной, гулявшим с медведем Власти Прокопьевска в Кемеровской области попросили полицию разобраться в ситуации с прогулкой мужчины с медведем на поводке, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Происшествия Происшествия Плавдок пошел на дно с трещиной "Вопрос проведения следующего докового ремонта крейсера прорабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти", — добавили в ОСК.

Происшествия Происшествия Неизвестный ранил ножом и избил пенсионерку на юго-востоке Москвы Пенсионерка была избита и ранена ножом неизвестным, который напал на нее на Новочеркасском бульваре в юго-восточной части Москвы.