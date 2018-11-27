Происшествия
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в КазаниРБК02:35
Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива. Об этом РБК сообщила помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.
РБК02:35
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с чего всё началось
Воздушное судно авиакомпании "Икар", следовавшее из Орска в Москву, во вторник утром вынужденно приземлилось в международном аэропорту Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.ТАСС00:39
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