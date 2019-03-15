Происшествия
Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в СыктывкареГазета.Ru 06:51
Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Северо-Западного СУ на транспорте СК. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки
Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии артистки.
Обновлено в 09:08
Политика
В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году
Обновлено в 08:31
Футбол
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
Происшествия
Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети в Крайстчерче терактом.
Обновлено в 02:53
Экономика
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика
Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии
В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко поблагодарил врагов Украины
Произнося речь в рамках предвыборной кампании в Закарпатье, президент Украины Петр Порошенко оговорился и "поддержал" врагов страны.
Обновлено в 09:18
Общество
Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина
Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве
Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.
Обновлено в 06:33
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика
Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран
Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии
Обновлено в 09:23
Политика
У посольства РФ в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
Обновлено в 09:14
Экономика
Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Киеве избили журналистку из-за дорогой шубы
Обновлено в 09:14
Политика
США вводят визовые санкции против Международного уголовного суда
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для персонала Международного уголовного суда.
Обновлено в 09:40
Спорт
Паралимпийский комитет России восстановили в правах
Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.
Обновлено в 09:02
Политика
Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве
Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В офис ФБК пришли следователь и приставы
Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»
В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика
В Симферополе прошли шествие и митинг в честь 5-летия Крымской весны
В Симферополе начались праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 06:05
Политика
Анатолий Гагарин покинул мэрию Екатеринбурга
Замглавы ушел по собственному желанию Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост.
Обновлено в 09:05
Наука
Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией
Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин встретится с губернатором Волгоградской области
Обновлено в 05:37