Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в МосквеИзвестия 10:40

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы. Посадка прошла в 13:23 мск, в штатном режиме, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
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Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве

КП - Санкт-Петербург13:11

Летевший из Петербурга в Казахстан самолёт экстренно сел в московском аэропорту

78.ru10:59

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

РИА Новости09:28

В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолёт

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Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

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Лайнер, летевший из Петербурга в Алма-Ату, экстренно сел в Москве

Телеканал Санкт-Петербург10:54

Самолет рейса Петербург – Алма-Ата экстренно сел в Москве

Петербургский дневник10:32
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